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До конца года в Минфине ждут транш от МВФ и "макрофин" от ЕС

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Киев, Среда 06 октября 2021 08:21
До конца года в Минфине ждут транш от МВФ и "макрофин" от ЕС Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

В Министерстве финансов до конца года ожидают поступления средств от ЕС по программе макрофинансовой помощи. Также планируется получение транша от МВФ в размере 700 млн долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Макрофин" от ЕС скоро получим, остались технические детали. Надеюсь, что в этом году получим транш МВФ, и что у нас будет успешный пересмотр программы. Все это в какой-то степени позволяет нам чувствовать себя спокойнее", - отметил министр.

Марченко уточнил, несмотря на опасения, что Минфин не справится с пиковыми выплатами в сентябре, этот период удалось пройти "без паники и без дополнительной истерики".

Во многом, по словам министра, этому способствовало и размещение еврооблигаций, и работа Минфина на внутреннем рынке облигаций, а также получения 2,7 млрд долларов от МВФ при распределении SDR (Special Drawing Rights (SDR) или "специальные права заимствования" (СПЗ), - ред.).

Часть из 2,7 млрд долларов, как уточнил Марченко, уже использовали на погашение облигаций, размещенных под гарантии Казначейства США. Министр уточнил, что SDR не стоит направлять на расходы бюджета, а лишь на финансирование.

"Эти деньги по своей природе - это не доходы. Они не заработаны экономикой Украины, их нельзя использовать на расходы. Это источник финансирования бюджета", - пояснил он.

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