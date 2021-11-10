До конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение между всеми облцентрами, - МИУ

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в лучшие годы "Укрзализныця" электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей.

"Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата "Интерсити+" в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - рассказал Кубраков.

В этом году в рамках "Большой стройки" завершили электрификацию участка "Черноморская - Береговая" (6,5 км), используемого крупнейшими морскими портами Украины. Это позволило повысить пропускную способность участка до 60 пар поездов в сутки.

Параллельно продолжается электрификация 11-километрового пути "Киев - Васильков-2", что позволит переориентировать значительный пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт. Ожидается, что пассажиропоток маршрута вырастет от 5 до 7 тыс. в сутки. Проект планируют завершить до конца текущего года.

До 2022 года планируют завершить электрификацию участка "Ковель - Изов - Госграница" и "Черкассы - станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км.

Ожидается, что после электрификации отрезка "Черкассы - станция им. Т. Шевченко" пассажиропоток увеличится до 200 тыс. пассажиров в год, а время в пути сократится на 40 минут.

"В перспективе с продолжением проектов электрификации, в частности, на сегменте от Черкасс до Гребенки и от станции им. Тараса Шевченко в Помичную, позволит наладить прямое сообщение со столицей и 5-6 областными центрами (Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом, Херсоном)", - говорится в сообщении министерства.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: "Долинская - Николаев - Колосовка", "Ворожба - Сумы", "Житомир - Новоград-Волынский".