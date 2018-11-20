До конца 2018 года ПАО "Черниговгаз" обновит сети на 35,6 млн гривен

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Больше всего средств будет направлено на установку индивидуальных счетчиков

ПАО "Черниговгаз" в этом году направит 35,6 млн гривен на модернизацию газораспределительных сетей. Основные направления - индивидуальные счетчики и замена оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

30 октября Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила объемы инвестиций на текущий год. Что касается газовых сетей, то для комплексной модернизации системы требуется значительно больше инвестиций.

"За средства, которые выделила НКРЭКУ удалось отремонтировать только 1,1 км газопроводов. В области замены требуют около 700 км газопроводов. Они уже полностью исчерпали свой ресурс. Чтобы осуществить полную модернизацию системы нужно ежегодно вкладывать минимум по 320 миллионов гривен", - отметил технический директор "Черниговгаза" Виталий Черчович.

Сообщается, что больше всего средств будет направлено на установку индивидуальных счетчиков – 19,6 млн гривен. В этом году "Черниговгаз" установит 6,3 тыс. приборов учета в домохозяйствах без счетчиков. Сейчас эти семьи потребляют газ по нормам. Более трети из них уже установлены. Еще 2350 узлов учета будут выделены для замены неисправных. Ежегодно в Черниговской области признают непригодными 6 тыс. счетчиков газа.

Также компания выполнит реконструкцию 17 ШГРП, которые уже исчерпали срок эксплуатации, на сумму 3 млн гривен, еще 3 млн гривен направят на капитальный ремонт 26 станций электрохимической защиты. Замена почти 2,4 тыс. домовых регуляторов давления на оборудование нового поколения обойдется в более 6 млн гривен.

Еще в начале года "Черниговгаз" намеревался увеличить инвестиций в газовые сети, подав на рассмотрение НКРЭКУ план развития на текущий год на сумму 150 млн гривен. Однако тариф на распределение "Черниговгаза" так и остался на уровне 2016 года, что сделало невозможным увеличение финансирования. Даже после роста цены газа с 1 ноября, тариф облгаза не повысили. Компания продолжает получать те же 75 коп. с одного распределенного кубометра газа.