До кінця 2018 року ПАТ "Чернігівгаз" оновить мережі на 35,6 млн гривень

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Найбільше коштів буде спрямовано на встановлення індивідуальних лічильників

ПАТ "Чернігівгаз" у цьому році направить 35,6 млн гривень на модернізацію газорозподільних мереж. Основні напрямки - індивідуальні лічильники і заміна устаткування. Про це повідомляє прес-служба компанії.

30 жовтня Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила обсяги інвестицій на поточний рік. Що стосується газових мереж, то для комплексної модернізації системи потрібно значно більше інвестицій.

"За кошти, які виділила НКРЕКП вдалося відремонтувати лише 1,1 км газопроводів. В області заміни потребують близько 700 км газопроводів. Вони вже повністю вичерпали свій ресурс. Щоб здійснити повну модернізацію системи потрібно щорічно вкладати мінімум по 320 мільйонів гривень", - зазначив технічний директор "Чернігівгазу" Віталій Черчович.

Повідомляється, що найбільше коштів буде спрямовано на встановлення індивідуальних лічильників – 19,6 млн гривень. В цьому році "Чернігівгаз" встановить 6,3 тис. приладів обліку в домогосподарствах без лічильників. Зараз ці сім'ї споживають газ за нормами. Більше третини з них вже встановлені. Ще 2350 вузлів обліку будуть виділені для заміни несправних. Щорічно в Чернігівській області визнають непридатними 6 тис. лічильників газу.

Також компанія виконає реконструкцію 17 ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації, на суму 3 млн гривень, ще 3 млн гривень спрямують на капітальний ремонт 26 станцій електрохімічного захисту. Заміна майже 2,4 тис. будинкових регуляторів тиску на обладнання нового покоління обійдеться в понад 6 млн гривень.

Ще на початку року "Чернігівгаз" мав намір збільшити інвестиції в газові мережі, подавши на розгляд НКРЕКП план розвитку на поточний рік на суму 150 млн гривень. Однак тариф на розподіл "Чернігівгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що зробило неможливим збільшення фінансування. Навіть після зростання ціни газу з 1 листопада, тариф облгазу не підвищили. Компанія продовжує отримувати ті ж 75 коп. з одного розподіленого кубометра газу.