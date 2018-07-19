Контррозвідка затримала учасницю "ополчення ДНР"

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 12:19
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Учасниця "ополчення" знаходила патріотично налаштованих громадян України і доставляла їх в "комендатуру ДНР"

Військова контррозвідка Об’єднаних сил у четвер, 19 липня, повідомила про викриття та затримання учасниці "ополчення ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що  учасниця незаконних збройних формувань "ДНР" переховувалась від правосуддя на мирній території України. Її було затримано у липні 2018 року співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії із Слов’янським відділом Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що 43-річна мешканка Слов’янська разом із чоловіком у 2014 році під впливом проросійської пропаганди добровільно приєдналася до "ополчення Новоросії"."Ополченням" керували бойовики, один з яких мав позивний "Хміль". Учасниця "ополчення" здійснювала фільтраційні заходи в Слов’янську та Краматорську, виявляла патріотично налаштованих громадян України та доправляла їх до "комендатури ДНР".

"Розчарувавшись в ідеях "русского мира", під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських бандформувань та з початком активних дій Збройних сил України зі звільнення українських міст, "ополченка" самовільно полишила службу", - повідомили в штабі.

Щодо мешканки Слов'янська за матеріалами контррозвідки відкрито кримінальне провадження та 13 липня 2018 року їй оголошено про підозру у вчиненні злочину - створення незаконних збройних формувань (ст. 260 ККУ). Наразі затримана громадянка співпрацює зі слідством.

Контррозвідка затримала учасницю &quot;ополчення ДНР&quot;

Нагадаємо, 12 липня 2018 року військовослужбовці Нацгвардії та співробітники Нацполіції затримали неподалік Маріуполя та села Валер’янівки Волноваського району чотирьох громадян, підозрюваних у співпраці із незаконним збройним формуванням "ДНР".

 

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