Контррозвідка затримала учасницю "ополчення ДНР"

Учасниця "ополчення" знаходила патріотично налаштованих громадян України і доставляла їх в "комендатуру ДНР"

Військова контррозвідка Об’єднаних сил у четвер, 19 липня, повідомила про викриття та затримання учасниці "ополчення ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що учасниця незаконних збройних формувань "ДНР" переховувалась від правосуддя на мирній території України. Її було затримано у липні 2018 року співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії із Слов’янським відділом Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що 43-річна мешканка Слов’янська разом із чоловіком у 2014 році під впливом проросійської пропаганди добровільно приєдналася до "ополчення Новоросії". "Ополченням" керували бойовики, один з яких мав позивний "Хміль". Учасниця "ополчення" здійснювала фільтраційні заходи в Слов’янську та Краматорську, виявляла патріотично налаштованих громадян України та доправляла їх до "комендатури ДНР".

"Розчарувавшись в ідеях "русского мира", під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських бандформувань та з початком активних дій Збройних сил України зі звільнення українських міст, "ополченка" самовільно полишила службу", - повідомили в штабі.

Щодо мешканки Слов'янська за матеріалами контррозвідки відкрито кримінальне провадження та 13 липня 2018 року їй оголошено про підозру у вчиненні злочину - створення незаконних збройних формувань (ст. 260 ККУ). Наразі затримана громадянка співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, 12 липня 2018 року військовослужбовці Нацгвардії та співробітники Нацполіції затримали неподалік Маріуполя та села Валер’янівки Волноваського району чотирьох громадян, підозрюваних у співпраці із незаконним збройним формуванням "ДНР".