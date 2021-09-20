Контрразведка задержала участника штурма управления СБУ в Луганске

Служба безопасности Украины задержала боевика так называемой "Луганской народной республики", который в 2014 году штурмовал административное здание управления СБУ в Луганске. В последнее время он скрывался на подконтрольной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что житель Станицы Луганской в ​​апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам, которые штурмовали управление СБУ. Он также участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на баррикадах террористов и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченного здания. Потом нес службу на блокпосту возле Станицы Луганской, проверял граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

"Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганской области. Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино", - говорится в сообщении.

Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Фото: задержанный боевик (ssu.gov.ua/novyny)