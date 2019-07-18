СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Спецслужбы установили, что житель Полтавской области, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.

"Злоумышленник выполнял задания российской спецслужбы через личные связи и осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО/ООС",- сообщает СБУ.

Фото: задержание злоумышленника СБУ (ssu.gov.ua)

Отмечается, что собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что управление СБУ в Закарпатской области открыло уголовное дело о сепаратизме по факту иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. В частности, производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ( "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").