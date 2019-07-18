СБУ викрила завербованого агента ФСБ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України, який працював на ФСБ Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Спецслужби встановили, що мешканець Полтавської області , колишній працівник органів МВС України, був завербований у 2014 році на матеріальній основі на території тимчасово анексованого Криму.

"Зловмисник виконував завдання російської спецслужби через особисті зв’язки і здійснював збір розвідувальної інформації щодо діяльності військових частин, національно-патріотичних рухів у Полтавській області. Він також передавав кураторам списки мобілізаційного резерву, а також добровольців і волонтерів регіону, які приймали участь в АТО/ООС",- повідомляє СБУ.

Фото: затримання зловмисника СБУ (ssu.gov.ua)

Зазначається, що зібрані матеріали агент пересилав через відпрацьовані співробітниками ФСБ РФ канали електронного зв’язку, а також під час особистих зустрічей з кураторами на території АР Крим та РФ.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що управління СБУ в Закарпатській області відкрило кримінальну справу щодо сепаратизму за фактом ілюстрації у газеті "Карпаталія", яку видає союз угорців Закарпаття. Зокрема, провадження розпочате за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України").