Контролюємо практично все місто. У ЗСУ розповіли про бої за Часів Яр

Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів", - розповів Трегубов.

Фото: карта бойових дій у Часовому Яру (deepstatemap.live)

Він уточнив, що хоч інтенсивність боїв і залишається без змін, але можливості ворога на цьому напрямку "дещо обмежені".

Також Трегубов додав, що в Торецьку вже кілька тижнів тривають дуже важкі бої. Росіяни там зав'язли і намагаються якось вийти із ситуації. При цьому ситуація важка як для росіян, так і для українських захисників.

За словами спікера, за добу українські захисники знищили 1029 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин та інше озброєння і техніку ворога тільки в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".