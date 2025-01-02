Контролируем практически весь город. В ВСУ рассказали о боях за Часов Яр

Украинские защитники контролируют практически весь Часов Яр. Оккупанты в свою очередь пытаются перейти канал Северский Донец-Донбасс в восточной части города.

Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там все достаточно стабильно в плане интенсивности. Россияне зацепились в пригороде за каналом Северский Донец-Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки, а россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, пытаются атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов", - рассказал Трегубов.

Фото: карта боевых действий в Часовом Яру (deepstatemap.live)

Он уточнил, что хоть интенсивность боев и остается без изменений, но возможности врага на этом направлении "несколько ограничены".

Также Трегубов добавил, что в Торецке уже несколько недель продолжаются очень тяжелые бои. Россияне там завязли и пытаются как-то выйти из ситуации. При этом ситуация тяжелая как для россиян, так и для украинских защитников.

По словам спикера, за сутки украинские защитники уничтожили 1029 оккупантов, 4 танка, 12 бронемашин и другое вооружение и технику врага только в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".