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Контрольный пакет акций "Турбоатома" останется в собственности государства, - Гройсман

НовостиПолитика    22.06.2018 - 11:08
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

По словам премьера, условия приватизации компании будут определены отдельным постановлением Кабмина

Контрольный пакет акций компании "Турбоатом" останется в собственности государства. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"В перечне предприятие есть, но условия его продажи, условия приватизации, будут определены отдельным постановлением Кабмина. Моя, позиция следующая чтобы контрольный пакет акций оставался в собственности государства. На остальную часть возможно выставить его на продажу, чтобы привлечь известных производителей аналогичной продукции в мире, и таким образом сделать предприятие еще сильнее", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год, в который вошло предприятие "Турбоатом".

Фонд государственного имущества (ФГИ) проводит консультации с международными советниками, западными партнерами по поиску оптимальной модели работы государственного предприятия "Турбоатом".

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Турбоатом, Владимир Гройсман, приватизация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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