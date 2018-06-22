Контрольный пакет акций "Турбоатома" останется в собственности государства, - Гройсман

По словам премьера, условия приватизации компании будут определены отдельным постановлением Кабмина

Контрольный пакет акций компании "Турбоатом" останется в собственности государства. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"В перечне предприятие есть, но условия его продажи, условия приватизации, будут определены отдельным постановлением Кабмина. Моя, позиция следующая чтобы контрольный пакет акций оставался в собственности государства. На остальную часть возможно выставить его на продажу, чтобы привлечь известных производителей аналогичной продукции в мире, и таким образом сделать предприятие еще сильнее", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год, в который вошло предприятие "Турбоатом".

Фонд государственного имущества (ФГИ) проводит консультации с международными советниками, западными партнерами по поиску оптимальной модели работы государственного предприятия "Турбоатом".