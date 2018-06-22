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Контрольний пакет акцій "Турбоатому" залишиться у власності держави, - Гройсман

НовиниПолітика    22.06.2018 - 11:08
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами прем'єра, умови приватизації компанії будуть визначені окремою постановою Кабміну

Контрольний пакет акцій компанії "Турбоатом" залишиться у власності держави. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"У переліку це підприємство є, але умови його продажу, чи умови приватизації, будуть визначені окремою постановою Кабміну. Моя позиція наступна, щоб контрольний пакет акцій залишався у власності держави. На решту частки можливо виставити його на продаж, щоб залучити відомих виробників аналогічної продукції у світі, і таким чином зробити підприємство ще сильнішим", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік, у який увійшло підприємство "Турбоатом".

Фонд державного майна (ФДМ) проводить консультації із міжнародними радниками, західними партнерами з пошуку оптимальної моделі роботи державного підприємства "Турбоатом".

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Турбоатом, Володимир Гройсман, приватизация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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