Контрольний пакет акцій "Турбоатому" залишиться у власності держави, - Гройсман

За словами прем'єра, умови приватизації компанії будуть визначені окремою постановою Кабміну

Контрольний пакет акцій компанії "Турбоатом" залишиться у власності держави. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"У переліку це підприємство є, але умови його продажу, чи умови приватизації, будуть визначені окремою постановою Кабміну. Моя позиція наступна, щоб контрольний пакет акцій залишався у власності держави. На решту частки можливо виставити його на продаж, щоб залучити відомих виробників аналогічної продукції у світі, і таким чином зробити підприємство ще сильнішим", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік, у який увійшло підприємство "Турбоатом".

Фонд державного майна (ФДМ) проводить консультації із міжнародними радниками, західними партнерами з пошуку оптимальної моделі роботи державного підприємства "Турбоатом".