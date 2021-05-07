Кто контролирует прошлое? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Большой Житень через 8 месяцев после победы над нацизмом?
- Существует ли опасность неонацизма в Украине и мире?
- Изменилось ли отношение украинцев к Второй мировой на фоне войны на Донбассе?
- При каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе?
Чем на самом деле дышит страна – в «Свободе слова Савика Шустера» в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале «Украина» и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994);
Сергей Куницын, советник руководителя Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;
Андрей Билецкий, первый командир полка «Азов»;
Андрей Шараскин, командир роты киборгов;
Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артилерийской бригады (2015);
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Евгений Мураев, лидер партии «Наши»;
Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «ГОРДОН»;
Николай Карпюк, политзаключённый Кремля;
Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;
Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения «Группа 2 мая»;
Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения «Группа 2 мая».
Они говорят, а решает народ.