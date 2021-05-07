Кто контролирует прошлое? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в «Свободе слова Савика Шустера» в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале «Украина» и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994);

Сергей Куницын, советник руководителя Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;

Андрей Билецкий, первый командир полка «Азов»;

Андрей Шараскин, командир роты киборгов;

Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артилерийской бригады (2015);

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Евгений Мураев, лидер партии «Наши»;

Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «ГОРДОН»;

Николай Карпюк, политзаключённый Кремля;

Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;

Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения «Группа 2 мая»;

Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения «Группа 2 мая».

Они говорят, а решает народ.