Хто контролює минуле? Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у «Свободі слова Савіка Шустера» в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі «Україна» та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991–1994);

Сергій Куніцин, радник голови Офісу Президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;

Андрій Білецький, перший командир полку «Азов»;

Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;

Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Євген Мураєв, лідер партії «Наші»;

Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;

Микола Карпюк, політв'язень Кремля;

Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;

Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання «Група 2 травня»;

Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання «Група 2 травня».

Вони говорять, а вирішує народ.