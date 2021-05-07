Хто контролює минуле? Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
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Чим насправді дихає країна – у «Свободі слова Савіка Шустера» в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі «Україна» та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991–1994);
Сергій Куніцин, радник голови Офісу Президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;
Андрій Білецький, перший командир полку «Азов»;
Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;
Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;
Євген Мураєв, лідер партії «Наші»;
Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;
Микола Карпюк, політв'язень Кремля;
Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;
Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання «Група 2 травня»;
Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання «Група 2 травня».
Вони говорять, а вирішує народ.