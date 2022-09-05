Под контролем Украины остается 45% Донецкой области, - глава ОВА

Он подчеркнул, что наступательные действия оккупантов не преуспевают.

"Попытки наступательных действий врага не прекращаются на основных ключевых направлениях, это Бахмутское и Авдеевское направления, там, где враг уже в течение многих недель продолжает наступать, перенося, как они говорят, сроки выхода к административным границам Донецкой области. Однако успех их действий не имеет", - заявил Кириленко.

По его словам, обстрелы Донецкой области, общественной инфраструктуры, как населенных пунктов крупных городов вдоль линии фронта, так и по всей области, фактически продолжаются ежедневно.

"Результаты обстрелов - к сожалению, ежедневные жертвы и раненые среди мирного населения. И такие факты мы фиксируем, к сожалению, каждый день", - заявил руководитель области.