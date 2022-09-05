Під контролем України залишається 45% Донецької області, - глава ОВА

Підконтрольними Україні залишаються близько 45% Донецької області. Ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення.
Про це заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір незалежного білоруського телеканалу "Белсат".
Він підкреслив, що наступальні дії окупантів не досягають успіху.
"Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках, це Бахмутський і Авдіївський напрямки, там, де ворог вже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіх їхніх дій не має", - заявив Кириленко.
За його словами, обстріли Донецької області, як населених пунктів великих міст уздовж лінії фронту, так і по всій області, фактично тривають щодня.
"Результати обстрілів - на жаль, щоденні жертви і поранені серед мирного населення. І такі факти ми фіксуємо, на жаль, щодня", - заявив керівник області.
Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
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