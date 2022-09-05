Під контролем України залишається 45% Донецької області, - глава ОВА

Він підкреслив, що наступальні дії окупантів не досягають успіху.

"Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках, це Бахмутський і Авдіївський напрямки, там, де ворог вже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіх їхніх дій не має", - заявив Кириленко.

За його словами, обстріли Донецької області, як населених пунктів великих міст уздовж лінії фронту, так і по всій області, фактично тривають щодня.

"Результати обстрілів - на жаль, щоденні жертви і поранені серед мирного населення. І такі факти ми фіксуємо, на жаль, щодня", - заявив керівник області.