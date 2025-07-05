Контроль уваги та елементи автопілоту: ЄС заборонить продавати авто без пари нових систем

П'ять років тому Європарламент ухвалив новий регламент з безпеки автомобілів, і з того часу вимоги до нових автомобілів поступово посилюються.

Так, з липня 2026 року усі легкові авто, представлені на ринках країн ЄС, повинні будуть мати систему екстреного гальмування, що розпізнає пішоходів та велосипедистів, а також удосконалену версія системи контролю за увагою водія.

Це вже не перше посилення вимог до нових авто у Євросоюзі. Так, влітку минулого року, серед іншого, стали обов'язковими системи контролю за пильністю водіїв з використанням камер та попередження про перевищення швидкості.

До того ж, минулого року стала обов'язковою функція автоматичного екстренного гальмування, яке реагує на автомобілі попереду.

Як нововведення впливають на ДТП

За правилами усі системи, окрім асистенту попередження про перевищення швидкості, не можна вимкнути.

Статистика аварій показує, що посилення систем безпеки в автомобілях є ефективним. За даними Єврокомісії, за 15 років кількість смертельних автокатастроф у ЄС скоротилася вдвічі, хоч кількість автомобілів збільшилася.

За оцінками, зміни до правил безпеки нових авто дозволять скоротити кількість смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод майже на 25 тисяч у 2021–2027 роках.