Контроль внимания и элементы автопилота: ЕС запретит продавать авто без пары новых систем

В Евросоюзе ужесточают требования к новым автомобилям. Со следующего года все новые машины должны оснащаться системой контроля за усталостью водителя и ассистентом автоматического торможения перед другими авто и велосипедистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Пять лет назад Европарламент принял новый регламент по безопасности автомобилей, и с тех пор требования к новым автомобилям постепенно ужесточаются.
Так, с июля 2026 года все легковые авто, представленные на рынках стран ЕС, должны будут иметь систему экстренного торможения, распознающую пешеходов и велосипедистов, а также усовершенствованную версию системы контроля за вниманием водителя.
Это уже не первое ужесточение требований к новым авто в Евросоюзе. Так, летом прошлого года, среди прочего, стали обязательными системы контроля за бдительностью водителей с использованием камер и предупреждения о превышении скорости.
К тому же, в прошлом году стала обязательной функция автоматического экстренного торможения, которое реагирует на автомобили впереди.
По правилам все системы, кроме ассистента предупреждения о превышении скорости, нельзя выключить.
Статистика аварий показывает, что усиление систем безопасности в автомобилях является эффективным. По данным Еврокомиссии, за 15 лет количество смертельных автокатастроф в ЕС сократилось вдвое, хотя количество автомобилей увеличилось.
По оценкам, изменения в правила безопасности новых авто позволят сократить количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий почти на 25 тысяч в 2021-2027 годах.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 ключевых систем безопасности современного автомобиля.
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