Контроль скорости на дорогах усилят: карта радаров TruCAM

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 радаров TruCAM
На украинских дорогах увеличат количество приборов контроля скорости TruCAM. Дополнительные радары установят на 24 участках.
Об этом сообщили в Патрульной полиции.
Новые радары начнут работать уже с 12 июня. Приборы TruCAM установят на 24 новых участках, еще 7 действующих расширят.
"Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках", - сообщили в Патрульной полиции.
Карта и список мест, где установлены радары контроля скорости TruCAM:
Фото: участки дорог, где происходит измерение скорости радарами TruCAM (patrol.police.gov.ua)
Узнать, происходит ли фото или видеофиксация скорости на том или ином участке дороги, водители могут с установленных предупредительных знаков. Кроме того, в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками, добавили в полиции.
Напомним, 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, 50 камер установили в Киеве и области, еще 200 установят по всей Украине до конца года.
За пять дней с начала работы системы водители превысили скорость более 200 тысяч раз.
Автор: Роман Калиниченко