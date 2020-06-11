Контроль скорости на дорогах усилят: карта радаров TruCAM

Фото: радар TruCAM в руках у полицейского (patrol.police.gov.ua)

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 радаров TruCAM

На украинских дорогах увеличат количество приборов контроля скорости TruCAM. Дополнительные радары установят на 24 участках.

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

Новые радары начнут работать уже с 12 июня. Приборы TruCAM установят на 24 новых участках, еще 7 действующих расширят.

"Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках", - сообщили в Патрульной полиции.

Карта и список мест, где установлены радары контроля скорости TruCAM:

Фото: участки дорог, где происходит измерение скорости радарами TruCAM (patrol.police.gov.ua)

Узнать, происходит ли фото или видеофиксация скорости на том или ином участке дороги, водители могут с установленных предупредительных знаков. Кроме того, в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками, добавили в полиции.

Напомним, 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, 50 камер установили в Киеве и области, еще 200 установят по всей Украине до конца года.

За пять дней с начала работы системы водители превысили скорость более 200 тысяч раз.

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Автор: Роман Калиниченко