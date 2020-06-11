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Контроль швидкості на дорогах посилять: карта радарів TruCAM

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 19:13
Контроль швидкості на дорогах посилять: карта радарів TruCAM
Фото: радар TruCAM в руках у поліцейського (patrol.police.gov.ua)

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 радарів TruCAM

Кількість приладів контролю швидкості TruCAM на українських дорогах збільшать. Додаткові радари встановлять на 24 ділянках.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

Нові радари почнуть працювати вже з 12 червня. Прилади TruCAM встановлять на 24 нових ділянках, ще 7 існуючих розширять.

"Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках", - повідомили у Патрульній поліції.

Карта і список місць, де встановлені радари контролю швидкості TruCAM:

Фото: ділянки доріг, де відбувається вимірювання швидкості радарами TruCAM (patrol.police.gov.ua)

Дізнатися, чи відбувається фото- та відеофіксація швидкості на тій чи іншій ділянці дороги, водії можуть з встановлених попереджувальних знаків. Крім того, у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками, додали в поліції.

Нагадаємо, 1 червня почала працювати автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху, 50 камер встановили у Києві та області, ще 200 встановлять по всій Україні до кінця року.

За перших п’ять днів роботи камери автофіксації зареєстрували понад 200 тисяч перевищень швидкості.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ПДДрадар
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