Контроль за маршрутами екстреної медичної допомоги посилили: про що мова

Зазначається що таке рішення дозволить ефективніше надавати медичну допомогу та оптимізувати використання медичних ресурсів.

Воно дозволить змінити традиційну практику транспортування пацієнтів до найближчих лікарень.

Таким чином, уряд ухвалив, що екстрені випадки - інсульти, інфаркти, політравми - направлятимуться до закладів, які мають необхідне обладнання, фахівців і ресурси для надання якісної допомоги.

Таке рішення є частиною інфраструктурного етапу медичної реформи, завершеного торік.

Повідомляється, що до маршрутів також включено відомчі заклади, зокрема "Феофанію" та Інститут серця, що підвищить доступність медичних послуг.

Тепер мережу лікарень було поділено на три рівні:

Загальні лікарні - для надання базової допомоги поблизу пацієнта.

Кластерні лікарні - для більш складних випадків.

Надкластерні лікарні - для спеціалізованої допомоги.

Особливості змін для Києва

Однак для столиці уряд затвердив окремі критерії.

Оскільки у Києві зосереджено багато спеціалізованих закладів, які обслуговують не лише киян, а й пацієнтів з усієї країни, ці медичні установи будуть інтегруватися в загальну мережу.

Зазначається, що це полегшить доступ до необхідних медичних послуг.

Переваги для пацієнтів

Таким чином, нововведення нададуть певні переваги для пацієнтів, а саме:

скоротить час транспортування до профільних лікарень,

нададуть рівний доступ до спеціалізованої допомоги, незалежно від місця проживання,

підвищать ефективність використання медичних ресурсів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також наголосив, що це рішення дозволить зберегти життя пацієнтів завдяки швидкому транспортуванню та якісному лікуванню.

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