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Контроль над границей и выборы: как Россия блокирует мирные переговоры по Донбассу

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В переговорах по Донбассу сложнее всего ситуация в политической подгруппе. Однако, есть прогресс по гуманитарным и экономическим вопросам, а также в сфере безопасности.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, который представляет Украину в политической подгруппе ТКГ, говорится в материале "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными".

По его словам, в прошлом году Россия фактически заблокировала процесс, хотя украинская сторона была позитивно настроена к имплементации минских соглашений и принятия соответствующего законодательства для проведения выборов.

Однако, у Украины есть условия для проведения выборов в ОРДЛО, с которыми не согласны оккупанты. Это вывод боевиков и контроль над своей восточной границей.

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Также представитель ОРДЛО в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш утверждает, что Россия до сих пор отказывается признавать себя участником конфликта. А Украина, по его словам, не может договариваться с теми, кто реально не принимает решения.

"Добавилось деструктива. Переговорный процесс пытаются довести до абсурда. Но меня радует, что более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны", - объяснил изданию Гармаш.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина отметил, что Россия и боевики сейчас пытаются заблокировать мирный процесс.

"Скажу откровенно, что у меня нет оснований надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", - заявил Кравчук.

Напомним, Украина в ТКГ предложила наработать единый план по Донбассу.

"План совместных шагов", который подготовила Украина, предполагает вывод российских войск с Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ, передачу контроля над границей и так далее.

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