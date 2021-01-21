Контроль над кордоном і вибори: як Росія блокує мирні переговори по Донбасу

У переговорах по Донбасу найскладніша ситуація в політичній підгрупі. Однак, є прогрес з гуманітарних та економічних питань, а також у сфері безпеки.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко,який представляє Україну в політичній підгрупі ТКГ, йдеться в матеріалі "Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу і обміні полоненими".

За його словами, в минулому році Росія фактично заблокувала процес, хоча українська сторона була позитивно налаштована до імплементації мінських угод і прийняття відповідного законодавства для проведення виборів.

Проте, в України є умови для проведення виборів в ОРДЛО, з якими не погоджуються окупанти. Це виведення бойовиків і контроль над своєю східним кордоном.

Також представник ОРДЛО в українській делегації, журналіст Сергій Гармаш стверджує, що Росія досі відмовляється визнавати себе учасником конфлікту. А Україна, за його словами, не може домовлятися з тими, хто реально не приймає рішення.

"Додалося деструктиву. Переговорний процес намагаються довести до абсурду. Але мене радує, що більш чітко позначається принципова позиція української сторони", - пояснив виданню Гармаш.

Голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія та бойовики зараз намагаються заблокувати мирний процес.

"Скажу відверто, що у мене немає підстав сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, Україна в ТКГ запропонувала напрацювати єдиний план по Донбасу.

"План спільних кроків", який підготувала Україна, припускає виведення російських військ з Донбасу, збільшення чисельності місії ОБСЄ, передачу контролю над кордоном і так далі.