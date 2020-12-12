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Контроль над 54% рынка "Столичный" перешел к новому владельцу

Киев, Суббота 12 декабря 2020 19:02
Контроль над 54% рынка "Столичный" перешел к новому владельцу
фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Украина

11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" стал киевский предприниматель Евгений Горбач.

Эту информацию сам Горбач подтвердил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в этот день Горбач приобрел 70% ООО "Аграрный маркетинговый центр", которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО "РСГП "Столичный".

В то же время Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок "Столичный".

Он также сообщил о намерениях в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка "Столичный", чтобы избежать любых недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного владельца рынка, он не будет предпринимать шагов, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия и уверен в его стабильной работе в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.

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