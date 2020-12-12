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Контроль над 54% ринку "Столичний" перейшов до нового власника

Київ, Субота 12 грудня 2020 19:02
Контроль над 54% ринку "Столичний" перейшов до нового власника
фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Україна

11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку "Столичний" став київський підприємець Євген Горбач.

Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в цей день Горбач набув 70% ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", яке, своєю чергою, є власником 77% ТОВ "РСГП "Столичний".

Водночас Горбач спростував повідомлення про начебто рейдерські атаки на ринок "Столичний".

Він також повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку "Столичний", щоб уникнути будь-яких непорозумінь, а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.

За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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