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Контрнаступление ВСУ на юге пока откладывается: названа причина

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 04 августа 2022 16:58
Контрнаступление ВСУ на юге пока откладывается: названа причина Фото: украинские войска пока не могут провести контрнаступление на юге (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

На данный момент планы Украины по контрнаступлению на юге откладываются из-за встречного удара российских войск.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, на херсонском направлении уже начаты наступательные действия и украинской армии удалось освободить много населенных пунктов и немного продвинуться вперед.

"Но Россия решила провести встречный удар. Потому пока наши планы откладываются. Сначала нам нужно будет отбить этот удар, а уже потом по результатам мы посмотрим: или перейдем к глухой обороне и позиционным боям, если наши войска вымотаются, или, если у нас останутся резервы, то вполне вероятно, что перейдем в контрнаступление", - добавил Жданов.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал, что ВСУ скоро могут перейти в контрнаступление на изюмском направлении.

О достижимых целях на ближайшие месяцы читайте в материале РБК-Украина "Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы".

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