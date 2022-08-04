Контрнаступ ЗСУ на півдні поки відкладається: названо причину

За його словами, на херсонському напрямку вже розпочато наступальні дії і українській армії вдалося звільнити багато населених пунктів і трохи просунутися вперед.

"Але Росія вирішила провести зустрічний удар. Тому поки наші плани відкладаються. Спочатку нам потрібно буде відбити цей удар, а вже потім за результатами ми подивимося: або перейдемо до глухої оборони і позиційних боїв, якщо наші війська вимотаються, або, якщо у нас залишаться резерви, то цілком ймовірно, що перейдемо в контрнаступ", - додав Жданов.