Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Украине. Он заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины кардинально меняет диспозиции сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - написал советник главы ОПУ.

Напомним, сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные пошли в контрнаступление на отдельных направлениях.

Кроме известно, что с начала войны в Украине погибло по меньшей мере 13 800 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.