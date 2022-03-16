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Контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях кардинально меняет диспозиции сторон, - Подоляк

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Украине. Он заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины кардинально меняет диспозиции сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - написал советник главы ОПУ.

Напомним, сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные пошли в контрнаступление на отдельных направлениях.

Кроме известно, что с начала войны в Украине погибло по меньшей мере 13 800 российских оккупантов.

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