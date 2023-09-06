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Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів, - ISW

Фото: контрнаступ ЗСУ скувало елітні частини окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступальні операції українських військ у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, дозволили скувати частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російський блогер опублікував 5 вересня аудіозапис імовірно від солдата 247-го полку ВДВ армії РФ, в якому він стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області, тому що російське командування не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що війська цієї дивізії ведуть бойові дії в районі Роботино Запорізької області. .

Ключові висновки ISW :

  • Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області.
  • Російські джерела продовжують скаржитися, що окупантам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі з російським військовим керівництвом 5 вересня повторив шаблонну риторику, спрямовану на те, щоб відкинути нещодавні досягнення України та наголосити на початку нового навчального року для російських військових установ.
  • Уряд Вірменії, схоже, серйозно ставить під сумнів свої багаторічні відносини в галузі безпеки з Росією на тлі повідомлень про вірменську гуманітарну допомогу Україні та зростаюче громадське невдоволення гарантіями безпеки РФ.
  • Російські війська 5 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися на окремих ділянках.
  • Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.
  • Російські джерела продовжують повідомляти про спроби РФ вербувати добровольців на тлі чуток про загальну мобілізацію.

 

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