Контрнаступ ЗСУ скував елітні частини окупантів, - ISW

Російський блогер опублікував 5 вересня аудіозапис імовірно від солдата 247-го полку ВДВ армії РФ, в якому він стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області, тому що російське командування не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, незважаючи на заяви відомого російського джерела наприкінці серпня про те, що війська цієї дивізії ведуть бойові дії в районі Роботино Запорізької області. .

Ключові висновки ISW :