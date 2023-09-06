Контрнаступление ВСУ сковало элитные части оккупантов, - ISW

Российский блогер опубликовал 5 сентября аудиозапись предположительно от солдата 247-го полка ВДВ армии РФ, в которой он утверждает, что ему приходится забирать тела российских военнослужащих под Старомайорским Донецкой области, потому что российское командование не контролирует вывоз тел, и заявил, что его подразделение потеряло 49 человек убитыми за только один день боев.

Заявления российского солдата позволяют предположить, что подразделения 247-го полка 7-й гвардейской горно-десантной дивизии продолжают обороняться в Донецкой области, несмотря на заявления известного российского источника в конце августа о том, что войска этой дивизии ведут боевые действия в районе Роботино Запорожской области.

Ключевые выводы ISW: