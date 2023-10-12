Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута і в Запорізькій області: карти ISW

Основна операція №1 - Луганська область

За словами інституту, посилаючись на Генштаб України, російські війська безуспішно атакували в районі Сіньківки та Іванівки. Начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що 11 жовтня російські війська провели 30 атак на напрямках Куп'янська та Лимана, перекидають великі концентрації особового складу та техніки в райони Сіньківки та Іванівки та намагаються захопити Куп'янськ та відкрити сухопутний коридор до річки Оскіл.

За повідомленнями російських джерел, військові провели наступальні операції під Куп'янськом і, як повідомляється, просунулися 11 жовтня. Російські війська атакували поблизу Синківки, Іванівки та Кислівки і просунулися в районі Синківки. Російські війська просунулися приблизно на 1,5 кілометра у напрямку Іванівки та Кислівки, оскільки російські атаки в цих районах виявляються утрудненими через велику кількість українських мін.

Росіяни вели наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кремінна і, як повідомляється, просунулися вперед. Джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі Макіївки та Невського. За словами Міністерства оборони Росії, 11 жовтня українські війська безуспішно атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна в районі Сіньківки, Іванівки, Макіївки та Серебрянського лісництва.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують стримувати російські війська у районі Макіївки та Діброва.

Основна операція №2 - Донецька область

За словами ISW, ЗСУ продовжили наступ під Бахмутом і, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб повідомив, що українські війська досягли невизначеного успіху на схід від Кліщіївки та Андріївки. Російські ЗМІ повідомляють, що бої продовжуються в районі Курдюмівки та заявляють, що українські сили продовжують спроби закріпитися на залізничній лінії на схід від Андріївки.

Російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 11 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. За повідомленням Генштабу, російські війська провели безуспішні атаки під Андріївкою та Кліщіївкою. Росіяни контратакували під Кліщіївкою.

Раніше 10 жовтня один із провідних російських блогерів у видаленому посту заявив, що російські війська контратакували на північному та південному флангах Бахмута і що російські війська володіють ініціативою на Бахмутському напрямку.

За аналізом ISW, ЗСУ 11 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних дій вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська підтвердили поступ у районі Авдіївки. Відеозапис з геолокацією, опублікований 11 жовтня, показує, що російські війська просунулися на південь і захід від Красногорівки та на південний схід від Сіверного.

Українське джерело заявило, що російські війська атакували з Новоселівки Другої, Веселого, Водяного, Пісків та Красногорівки, а також захопили кілька невстановлених позицій, зазнавши тяжких втрат.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії (МО), стверджували 10 і 11 жовтня, що російські війська просунулися в районі Бердячої, Авдіївки, Сіверного, Водяного та Степового, а також атакують у районі Спартака. Провідний блогер у своєму посту заявив, що російські війська прорвали українську оборону на південний захід від Красногорівки. За його повідомленнями, російські війська ще не досягли околиць Сіверного чи Тоненці.

Спікер Об'єднаного пресс-центру Сил оборони таврійського спрямування Олександр Штупун заявив, що ЗСУ відбили російські атаки поблизу Очертино, Кераміки, Бердичі, Степового, Тоненького, Авдіївки, Ласточкино та Первомайського.

Російське джерело стверджувало, що російські війська в основному атакували на північ від Авдіївки в районі Красногорівки та на південь від Авдіївки з боку Досвідченого у напрямку. Інші російські блогери стверджували, що російські війська встановили вогневе спостереження на дорозі, що веде до Авдіївки, перекриваючи шлях постачання українських сил у населеному пункті.

За повідомленнями Генштабу, російські війська провели безуспішні атаки поблизу Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки. Російські блогери також стверджували, що російські війська атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За словами російських джерел, 11 жовтня українські війська провели безуспішні наземні атаки у західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки на південь від Новомихайлівки та на північний захід від Приютного. ЗМІ заявили, що в районі Новодонецького продовжуються бойові дії.

11 жовтня російські війська провели контратаки в західній частині Донецької області та на кордоні Донецько-Запорізької області та, за повідомленнями, просунулися у деяких районах.

Генштаб заявив про відбиття ЗСУ російських атак на південний схід від Вугледару поблизу Золотої Ниви та поблизу Володіна. Український військовий оглядач повідомив, що підрозділи ЗСУ діють у районі між Донецьком та на схід від Великої Новосілки.

Частковий успіх російських військових був на лінії Приютно-Завітного Бажання та відтіснили українські сили ще далі від Приютного, але потім не змогли забезпечити подальшого просування навіть до лінії фронту та не змогли просунутися у напрямку Рівнополя та Старомайорська.

Російські джерела, зокрема депутат від окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, стверджували, що російські війська контратакували з Приютного у напрямку Левадного.

За словами інституту вивчення війни, українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб України та командувач угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомили, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували атаки поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. За їхніми словами, українські війська безуспішно атакували з Роботиного у напрямку Копані.

ISW інформує, що російські війська контратакували в західній частині Запорізької області і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували поблизу Інженерного та Вербового. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська контратакували поблизу Копані та змусили українські війська відступити назад у район Вербового.

Один з оглядачів стверджував, що поновлення російських атак у секторі Жереб'янка-П'ятихатки застало українські сили зненацька і що російським військам вдалося просунутися "на кілька сотень" метрів у цьому напрямку протягом 10-11 жовтня.

Російські оглядачі, як і раніше, стурбовані з приводу потенційних українських контрнаступних операцій за річкою Дніпро в Херсонській області. Один із них заявив, що українські війська готуються до цих передбачуваних операцій, посилюючи удари по російських тилових районах Херсонської області.

Раніше ми писали про підсумки Рамштайна, що відбувся 11 жовтня. 11 країн погодилися допомогти Україні економічно та спорядженнями.

Також міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги.