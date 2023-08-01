UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контрнаступ ЗСУ на півдні вже виснажив сили двох російських армій, - британська розвідка

Фото: ЗСУ ведуть контрнаступ на двох дільницях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії (58 САА). Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські сили, що обороняються, відтягуються як зі Східного, так і з Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми координації.

За даними британської розвідки, підрозділи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, зазнають особливого тиску і, ймовірно, також вважають, що їм давно настав час провести ротацію з лінії фронту.

"На півдні загальними проблемами для російських командирів, швидше за все, будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times і Bloomberg повідомили про початок нового великого етапу настання ЗСУ.

За даними джерел The New York Times, посилені угруповання ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші зміцнення в окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі в Мелітополь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКонтрнаступ ЗСУ