Контрнаступ ЗСУ під Сватовим і запеклі битви на Донбасі: нові карти боїв

Бої біля Кремінної та Сватове

За даними російських джерел, 12 листопада ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового.

У Міноборони РФ розповідали, що було відбито атаки українських військ за 15 км на північний захід від Сватового в районі Володимирівки та Куземівки Луганської області, і що завдавали артилерійських ударів під силу ЗСУ в районі н.п. Піщане Харківської області (24 км на північний захід від Сватового), а також були відбиті атаки Сил Оборони України у напрямку Сватового та в межах 21 км на північний захід від Кремінної у напрямку Площанки, Макіївки та Червонопопівки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили відбивали атаки російських військ за 30 км на північний захід від Сватового в районі Масютівки та Орлянки в Харківській області, а також у районі М'ясожарівки та Новоселівського в Луганській області. Крім того - за 21 км на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

"Російські сили проводили ці контратаки, напевно, для стримування дій українських сил у східній частині Харківської та західної частини Луганської областей, а не для відновлення обмеженої території", - зазначають аналітики.

Також окупанти продовжують завдавати "планових" ракетно-артилерійських ударів по сходу України.

Ситуація у Херсонській області

Українські сили продовжували зачищати звільнені населені пункти Херсонської області на правому березі Дніпра. Як заявив президент України, військові звільнили понад 60 сіл та міст у цьому регіоні, а у Генштабі ЗСУ інформують про продовження стабілізаційних заходів. До Херсона повернулися представники державної обласної військової адміністрації.

Деякі передові українські частини вийшли на правий берег Дніпра з метою встановлення контролю, проте, за деякими даними, російська артилерія у Каховці перешкоджає вийти на західну частину узбережжя більшій кількості сил.

Окупанти продовжують використовувати БПЛА, системи РСЗВ та артилерію для завдання ударів по підрозділах ЗСУ у звільнених населених пунктах Херсонської області.

Разом з тим українські військові продовжують пошуки російських солдатів без форми та кинуту військову техніку ворога, включаючи гелікоптери та бронетехніку, хоча раніше в Міноборони РФ запевняли, що перекинули 5 тисяч одиниць озброєння на східний берег Дніпра.

Російські сили продовжують облаштовувати оборонні позиції на лівій стороні річки та налагоджувати тилове забезпечення на півдні Херсонської області.

Недавні супутникові знімки Maxar Technologies та Satellogic показали, що війська РФ створили нову базу приблизно за 70 км на південний схід від Херсона - ймовірно, у спробі захистити свої знаряддя від українських ударів HIMARS.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських позиціях на лівому березі та, як повідомляється, знищили російський склад боєприпасів у Каховському районі.

Тяжкі бої на Донбасі

Окупанти 12 листопада завдали наземних ударів у районі Сіверська, Бахмута та Авдіївки. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбили наземні атаки російських загарбників на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, Соледара та Бахмута.

Як стверджують російські джерела, окупанти захопили залізничну станцію Майорськ на південь від Бахмута.

Було опубліковано кадри з геолокацією, на яких видно, як українські сили штурмують російські позиції на схід від Бахмута вздовж траси Т0504.

В українському Генштабі проінформували, що ЗСУ відбивали наземні атаки російських військ на захід від Авдіївки в районі Первомайського і на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Красногорівки та Мар'їнки.

У районі Первомайського та на південь від Авдіївки в районі Опитного бої все ще тривають.

Як повідомляють аналітики, станом на 12 листопада російські війська досягли незначних успіхів у своєму наступальному наступі на Вугледар. Загарбники трохи просувалися до Павлівки.

"Російське джерело стверджувало, що російські війська обстріляли Павлівку, вказуючи на те, що російські сили, ймовірно, не контролюють все селище", - розповіли в ISW.

Також аналітики у новому звіті про ситуацію на фронтах зазначають, що російське військове керівництво без успіху намагається інтегрувати розрізнені військові формування у більш згуртовану бойову силу в Україні.

В ISW повідомляють, що російські чиновники, ймовірно, намагаються ухилитися від виплати обіцяних виплат своїм військовослужбовцям.