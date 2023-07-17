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Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові напрями

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Київ, Понеділок 17 липня 2023 06:50
Контрнаступ ЗСУ: експерти ISW назвали ключові напрями Фото: експерти ISW назвали головні напрямки контрнаступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові останніми днями вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 15 липня, видно, що українські сили досягли обмежених успіхів на північний захід від населеного пункту Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки). ЗСУ також просунулися на 1 км у невстановленому районі на бердянському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська також продовжували контрнаступні дії на мелітопольському напрямі. Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили продовжують наступ у районі Бахмуту та обороняють нові позиції на флангах Бахмута від атак російських наземних військ.

Деякі російські джерела стверджують, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та укріпрайон на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута). За даними експертів ISW, ЗСУ з початку літнього контрнаступу, з 4 червня по 9 липня, звільнили близько 253 квадратних кілометрів території.

Ключові висновки ISW:

  • Війська РФ вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, але підтвердженого успіху не мали.
  • Окупанти також продовжували наземні атаки, і досягли часткового успіху.
  • Українські сили продовжують обстрілювати російські тили в окупованій частині Луганської області.
  • ЗСУ продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися вперед.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному березі Херсонської області у районі Антонівського мосту.
  • Російські офіційні особи звинуватили українські сили в спробі завдати удару повітряним і морським безпілотникам по невказаним цілям у Чорному морі неподалік Севастополя в ніч з 15 на 16 липня.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що кожен звільнений метр української землі дається кров'ю і закликав союзників надати більше військової підтримки Україні, у тому числі винищувачі F-16.

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