Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW назвали ключевые направления
Украинские военные в последние дни вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились ограниченных успехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 15 июля, видно, что украинские силы добились ограниченных успехов к северо-западу от населенного пункта Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки). ВСУ также продвинулись на 1 км в неустановленном районе на бердянском направлении.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска также продолжали контрнаступательные действия на мелитопольском направлении. Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продолжают наступление в районе Бахмута и обороняют новые позиции на флангах Бахмута от атак российских наземных войск.
Некоторые российские источники утверждают, что украинские войска освободили Зализнянское (13 км к северу от Бахмута), часть высот у Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и укрепрайон западнее Андреевки (10 км к югу от Бахмута). По данным экспертов ISW, ВСУ с начала летнего контрнаступления, с 4 июня по 9 июля, освободили около 253 квадратных километров территории.
Ключевые выводы ISW:
- Войска РФ вели наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово, но подтвержденного успеха не имели.
- Оккупанты также продолжали наземные атаки, и добились частичного успеха.
- Украинские силы продолжают обстреливать российские тылы в оккупированной части Луганской области.
- ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись вперед.
- Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.
- Российские официальные лица обвинили украинские силы в попытке нанести удар воздушным и морским беспилотником по неуказанным целям в Черном море недалеко от Севастополя в ночь с 15 на 16 июля.
Напомним, что ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что каждый освобожденный мэтр украинской земли дается кровью, и призвал союзников предоставить больше военной поддержки Украине, в том числе истребители F-16.
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