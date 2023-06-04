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Контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним, - генерал США Петреус

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Неділя 04 червня 2023 02:17
Контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним, - генерал США Петреус Фото: ексдиректор ЦРУ Девід Петреус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього "досягнуть загальновійськового ефекту".

Про це заявив американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Сили оборони працюватимуть "злагоджено і комплексно", та виконуватимуть різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона тощо.

"Я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції", - заявив він.

Контрнаступ ЗСУ

Влада вже неодноразово заявляла, що Україна готується до контрнаступу, щоб звільнити території від окупантів. В ЗМІ припускали, що він може початись навесні, однак влада заявляла, що він стартує тоді, коли все буде для цього готове.

В Міноборони наголошували, що для успішного контрнаступу необхідно отримати від партнерів техніку та навчити військових. Нещодавно США заявили, що задоволені озброєнням України перед контрнаступом.

А вчора, 3 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступальних дій, однак невідомо, коли саме вони розпочнуться.

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