Контрнаступ, вибори в США і перемога над РФ: головне з інтерв'ю речника Держдепу США

Підтримка від США не має залежати від результатів українського контрнаступу, США можуть одночасно допомагати і Україні, і Ізраїлю, Європа має допомагати Україні більше, а перемога у війні - це повернення Україною своєї території.

Про це і не лише в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

Про контрнаступ і підтримку України

"Щодо контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо. Уряд США розуміє, що контрнаступ був дуже важким, оборона (завжди - ред.) дається легше. Проте уряд США збирається й надалі підтримувати Україну", - каже Сайзек.

За словами речника Держдепу, успіхи чи невдачі контрнаступу не впливають на підтримку України з боку США. Президент Джо Байден зараз очікує від Конгресу схвалення нового 61-мільярдного пакета допомоги Україні - Сайзек не береться прогнозувати, коли це може статися, але не виключає, що вже "у найближчому майбутньому".

Про вибори в США

"Зрозуміло, і природно, що люди в Україні стежать за подіями у США дуже уважно, багато американців роблять те саме. Це гіпотетичне питання, як кампанія може впливати на ситуацію", - каже речник Держдепу і додає: у США дуже динамічна демократія, тому всі питання, зокрема допомога Україні будуть обговорюватися під час виборчої кампанії.

"Що ми бачимо досі і розуміємо, то це те, що підтримка американським народом України сильна, і що підтримка Конгресу була і є міцною", - наголошує Сайзек.

Про роль Європи

Сайзек згоден з тезою про те, що європейці повинні більше допомагати Україні.

"Вони вже зробили багато, але якщо ми подивимося на економіку Євросоюзу, які можливості вона має, ясно, що Європа має відігравати велику роль у підтримці України", - каже речник Держдепу, але визнає, що оборонна промисловість в ЄС не так швидко розвивається, тож із постачанням мільйона снарядів в Україну, вочевидь, буде затримка.

"Уряд США продовжує тісні контакти з європейськими колегами з цього питання", - каже Сайзек.

Про перемогу над Росією

На питання про те, що США дають Україні достатньо зброї, щоб утриматись, але недостатньо, щоб перемогти Росію, речник Держдепу запевнив: "Мета США, щоб підтримки від нас та європейських партнерів було б достатньо, щоб Україна перемогла.

"А що означає перемогти? Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію", - зауважив Сайзек.

Він наголосив, що саме Україна має вирішувати, як їх вести свою оборону і коли може настати час для перемовин з росіянами.

"Жодне врегулювання не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де вона знаходиться сьогодні. США не думають, що це те, що має бути", - підкреслив Сайзек.