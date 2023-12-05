Контрнаступление, выборы в США и победа над РФ: главное из интервью спикера Госдепа США

Поддержка от США не должна зависеть от результатов украинского контрнаступления, США могут одновременно помогать и Украине и Израилю, Европа должна помогать Украине больше, а победа в войне - это возвращение Украиной своей территории.

Об этом и не только в интервью РБК-Украина рассказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

О контрнаступлении и поддержке Украины

"Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно. Правительство США понимает, что контрнаступление было очень тяжелым, оборона (всегда - ред.) дается легче. Однако правительство США собирается и в дальнейшем поддерживать Украину", - говорит Сайзек.

По словам спикера Госдепа, успехи или неудачи контрнаступления не влияют на поддержку Украины со стороны США. Президент Джо Байден сейчас ожидает от Конгресса одобрения нового 61-миллиардного пакета помощи Украине - Сайзек не берется прогнозировать, когда это может произойти, но не исключает, что уже "в ближайшем будущем".

О выборах в США

"Понятно, и естественно, что люди в Украине следят за событиями в США очень внимательно, многие американцы делают то же самое. Это гипотетический вопрос, как кампания может влиять на ситуацию", - говорит представитель Госдепа и добавляет: в США очень динамичная демократия, поэтому все вопросы, в частности, помощь Украине будут обсуждаться во время избирательной кампании.

"Что мы видим до сих пор и понимаем, то это то, что поддержка американским народом Украины сильна, и что поддержка Конгресса была и прочна", - отмечает Сайзек.

О роли Европы

Сайзек согласен с тезисом о том, что европейцы должны больше помогать Украине.

"Они уже сделали многое, но если мы посмотрим на экономику Евросоюза, какие возможности она имеет, ясно, что Европа должна играть большую роль в поддержке Украины", - говорит спикер Госдепа, но признает, что оборонная промышленность в ЕС не так быстро развивается, так что с поставкой миллиона снарядов в Украину, очевидно, будет задержка.

"Правительство США продолжает тесные контакты с европейскими коллегами по этому вопросу", - говорит Сайзек.

О победе над Россией

На вопрос о том, что США дают Украине достаточно оружия, чтобы удержаться, но недостаточно, чтобы победить Россию, представитель Госдепа заверил: "Цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было достаточно, чтобы Украина победила.

"А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию", - отметил Сайзек.

Он подчеркнул, что именно Украина должна решать, как их вести свою оборону и когда может прийти время для переговоров с россиянами.

"Ни одно урегулирование не означает, что линия фронта останется там, где она находится сегодня. США не думают, что это то, что должно быть", - подчеркнул Сайзек.