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Контрнаступ не ІПСО. SPRAVDI спростувало черговий російський фейк

Фото: SPRAVDI спростувало фейкові заяви про українське ІПСО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сюжети про те, що "український контрнаступ виявився лиш ІПСО" виявились фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські Telegram-канали з посиланням на сюжет, нібито знятий каналом "1+1" заявили, що.контрнаступ ЗСУ був не реальними військовими діями, а психологічною операцією, спрямованою на дезінформацію РФ. 

Однак телеканал не випускав такий сюжет, "фейкороби" змонтували його з різних матеріалів, зазначили журналісти "Ґвара медіа".

"Так, кадри з українськими військовими та військовою технікою взяли з відео Falcon Studio, що вийшло ще у грудні 2015 року. А зображення з чоловіком у капюшоні - кадри з кліпу російського співака Гудзона", - повідомили в центрі.

Подібними фейками Росія намагається знецінити досягнення Сил оборони України в ході контрнаступу, але насправді Кремль боїться його продовження.

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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