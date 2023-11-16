Контрнаступление не ИПСО. SPRAVDI опровергло очередной российский фейк

Российские Telegram-каналы со ссылкой на сюжет, якобы снятый каналом "1+1" заявили, что контрнаступление ВСУ было не реальными военными действиями, а психологической операцией, направленной на дезинформацию РФ.

Однако телеканал не выпускал такой сюжет, "фейкоробы" смонтировали его из разных материалов, отметили журналисты "Гвара медиа".

"Да, кадры с украинскими военными и военной техникой взяли из видео Falcon Studio, вышедшее еще в декабре 2015 года. А изображение с мужчиной в капюшоне - кадры из клипа российского певца Гудзона", - сообщили в центре.

Подобными фейками Россия пытается обесценить достижение сил обороны Украины в ходе контрнаступления, но на самом деле Кремль боится его продолжения.

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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