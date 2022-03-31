"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях

Германия и Франция не будут платить за российских газ в рублях. Европейские страны считают, что российская сторона должна соблюдать контракты, в которых не прописана оплата в этой валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

"Контракты должны соблюдаться, все стороны, которые я слышал, согласны с этим", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он уточнил, что для Германии и Франции крайне важно, чтобы все условия контрактов соблюдались.

"Для нас важно дать сигнал: мы не позволим Путину нас шантажировать", - добавил он.

Такой же точки зрения придерживается министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Договоры в евро должны быть оплачены в евро и будут оплачиваться в евро", - отметил он.