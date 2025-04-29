Контрактникам від 18 до 25 років запропонують ще одну пільгу

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про посилення соціальних пільг та гарантій військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Згідно з проєктом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби.
Вони отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.
Також їм гарантують право на відпустку для складання іспитів та навчання у закладі вищої освіти,
Пільги поширюються як на здобуття вищої, так і фахової передвищої освіти.
Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".
Документ повинен бути схвалений у Верховній Раді.
Нагадаємо, громадяни України, які уклали контракт на військову службу у віці до 25 років у період з 24 лютого 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях протягом щонайменше шести місяців, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйон гривень.
Після завершення контракту військовослужбовці мають право на безкоштовне навчання у навчальних закладах у межах державних квот.
Військовослужбовці мають право на безоплатне медичне обслуговування, включаючи стоматологічну допомогу та зубопротезування.
Військовослужбовці мають право на пільги при отриманні позики на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж, а також на зведення або придбання житла.
Мобілізовані військовослужбовці мають право на збереження місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу.
Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм.
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