Контрактникам від 18 до 25 років запропонують ще одну пільгу

Згідно з проєктом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби.

Вони отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.

Також їм гарантують право на відпустку для складання іспитів та навчання у закладі вищої освіти,

Пільги поширюються як на здобуття вищої, так і фахової передвищої освіти.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".

Документ повинен бути схвалений у Верховній Раді.