Контрактникам от 18 до 25 лет предложат еще одну льготу

Согласно проекту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы.

Они получат гарантии сохранения места обучения и стипендии на период военной службы.

Также им гарантируют право на отпуск для сдачи экзаменов и обучения в учреждении высшего образования,

Льготы распространяются как на получение высшего, так и профессионального предвысшего образования.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Документ должен быть одобрен в Верховной Раде.