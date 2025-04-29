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Контрактникам от 18 до 25 лет предложат еще одну льготу

Фото: Контрактники от 18 до 25 лет смогут учиться на без отрыва от служб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона об усилении социальных льгот и гарантий военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Согласно проекту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться в вузах и колледжах без отрыва от службы.

Они получат гарантии сохранения места обучения и стипендии на период военной службы.

Также им гарантируют право на отпуск для сдачи экзаменов и обучения в учреждении высшего образования,

Льготы распространяются как на получение высшего, так и профессионального предвысшего образования.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

Документ должен быть одобрен в Верховной Раде.

 

 

Льготы для контрактников 18-25 лет

Напомним, граждане Украины, которые заключили контракт на военную службу в возрасте до 25 лет в период с 24 февраля 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев, имеют право на единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллион гривен.

После завершения контракта военнослужащие имеют право на бесплатное обучение в учебных заведениях в пределах государственных квот.

Военнослужащие имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологическую помощь и зубопротезирование.

Военнослужащие имеют право на льготы при получении займа на строительство или ремонт жилья, присоединение к инженерным сетям, а также на возведение или приобретение жилья.

Мобилизованные военнослужащие имеют право на сохранение места работы, а время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

Участники боевых действий имеют право на 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

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