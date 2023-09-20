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Контракт на видобуток від $10: як використовувати майнінг для інвестування

Середа 20 вересня 2023 15:02
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Дедалі більше гравців виходять на ринок криптовалют, а майнінг стає складнішим і потребує більше обчислювальних потужностей. У результаті багато хто з тих, хто раніше використовував для майнінгу криптовалют власне обладнання, тепер вважає його нестійким: за електроенергію приходять високі рахунки, а обладнання зношується.

Контракт на видобуток від $10: як використовувати майнінг для інвестування

Що таке хмарний майнінг?

Хмарний майнінг — це механізм, який використовує орендовані хмарні обчислювальні потужності для видобутку криптовалют, наприклад біткоїнів.

Компанії, що займаються хмарним майнінгом, дозволяють відкривати рахунки за базовою ціною та віддалено брати участь у видобутку криптовалюти, що робить майнінг доступнішим.

Ось основні кроки, які потрібно виконати перед стартом.

Крок 1. Виберіть постачальника хмарного майнінгу

CGMD miner — популярна та потужна платформа для майнінгу криптовалюти та відмінний ресурс для отримання пасивного доходу. CGMD miner представляє безплатну програму майнінгу біткоїнів, яка дозволяє пасивно заробляти біткоїни незалежно від технічних знань чи фінансових ресурсів, без будь–яких умов.

Контракт на видобуток від $10: як використовувати майнінг для інвестування

Переваги платформи:

  • бонусні $10 відразу після реєстрації;
  • високий рівень прибутковості і щоденні виплати;
  • партнерська програма компанії дозволяє запрошувати друзів і заробляти до $3 тис. реферальними бонусами;
  • захист безпеки McAfee, Cloudflare, Security Protection;
  • цілодобова технічна підтримка.

Крок 2. Зареєструйте обліковий запис

Перейдіть до вибраного вами провайдера та зареєструйтесь, щоб створити новий обліковий запис.

Майнер CGMD пропонує простий процес реєстрації: усе, що потрібно — ввести адресу електронної пошти. Після реєстрації можна відразу ж почати добувати біткоїни.

Крок 3. Придбайте контракт на майнінг

Майнер CGMD пропонує різні варіанти контрактів на майнінг: пакети від $100 до $5 тис. У кожного з них своя рентабельність інвестицій і певний період дії контракту.

Крок 4. Отримуйте пасивний дохід

Хмарний майнінг — хороший спосіб збільшити пасивний дохід. Криптокапітал можна збільшувати в режимі ?автопілота?з мінімальними витратами часу – меншими, ніж у будь-якому типі активної транзакції.

Майнер CGMD запустив партнерську програму — платформу, яка дозволяє заробляти гроші. Заробляти можна, навіть не інвестуючи. За запрошення позитивних рефералів нараховується фіксований одноразовий бонус до $3 тис.

Більше інформації про майнер CGMD — на офіційному сайті 365miner.com

Контракт на видобуток від $10: як використовувати майнінг для інвестування

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