Контракт із Безруковою не продовжать. АОЗ тимчасово керуватиме Жумаділов

"Це рішення міністерства обґрунтоване необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами", - йдеться у роз'ясненні міністерства.

Серед ключових причин зміни керівника АОЗ, як наголошують в Міноборони, стало невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання.

"Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів", - підкреслюють в заяві.

Важливо, як додають на сайті Міноборони, що при прийнятті Марини Безрукової на роботу в Агенцію в січні 2024 року контракт з нею був укладений Міністерством оборони, яке діяло від власного імені як уповноважений орган управління Агенцією.

"Законом встановлено, що зміна контракту відбувається за згодою його сторін. Отже, продовження контракту з Мариною Безруковою вимагало згоди Міноборони. Попри це, 23 січня 2025 року Голова Наглядової ради Юрій Джигир підписав додаткову угоду без відповідного погодження з Міністерством оборони. Цим він вийшов за межі своїх повноважень, визначених законом та Статутом підприємства", - наголошується в заяві.

Тому, зважаючи на незадовільні результати діяльності Агенції під керівництвом Марини Безрукової, а також відсутність співпраці та належної комунікації з боку Голови Наглядової ради (представника держави), Міністерство оборони України ухвалило рішення про відкликання представників держави в Наглядовій раді. Відповідна інформація була негайно доведена до відома як зазначених осіб, так і Агенції.

Таким чином, у складі Наглядової ради залишилося лише 2 члени з 5, у зв’язку з чим вона стала неправомочною.

"Відповідно до законодавства, у разі неправомочності Наглядової ради її повноваження тимчасово переходять до Міністерства оборони України. Це надає Міноборони право приймати рішення щодо управління Агенцією, зокрема щодо призначення, звільнення та відсторонення директора, а також призначення тимчасово виконуючого обов’язки директора", - роз'яснюють у міністерстві.

Ситуація з формуванням Наглядової ради АОЗ

11 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів України погодив кандидатури членів Наглядової ради Агенції, до якої увійшли два представники держави та три незалежні члени.

"Відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління, Наглядова рада мала відігравати ключову роль у контролі за діяльністю Агенції, забезпеченні її прозорості та ефективного управління державними закупівлями в оборонному секторі", - нагадують в міністерстві.

Призначення перших трьох членів Наглядової ради (що є достатнім для її правомочності) відбулося 25 жовтня 2024 року наказом міністра оборони. Однак для повноцінного старту роботи члени Наглядової ради мали укласти контракти з Агенцією.

Після офіційного формування ради з боку Міністерства оборони Агенція не змогла забезпечити належне юридичне оформлення правовідносин із усіма членами Наглядової ради, що призвело до затримки в її роботі. Це підтверджує той факт, що перше установче засідання Наглядової Ради відбулось 17 грудня 2024 року (майже після двох місяців після затвердження наказу міністра).

20 січня 2025 року один із незалежних членів Наглядової ради повідомив про вихід зі складу ради. Причиною стала відсутність належної комунікації з боку Агенції щодо погодження деталей контракту з ним.

Ця ситуація, як кажуть у міністерстві, призвела до зменшення кількості членів Наглядової ради до чотирьох, що порушило баланс та ефективність її роботи. Окрім того, такий склад Наглядової ради не відповідав вимозі закону про те, що більшість членів мають бути незалежними.

20 січня 2025 року Міноборони отримало лист Голови Наглядової ради із повідомленням про засідання того ж дня, на якому планувалося продовжити контракт з директором Агенції. Того ж вечора у Facebook з’явилося повідомлення Агенції про прийняття цього рішення, хоча міністерство ще не надало свого погодження.

21 січня Міноборони отримало інший лист Голови Наглядової ради, в якому міністерству відводилося лише кілька годин на відповідь. Того ж дня МОУ офіційно рекомендувало не продовжувати контракт із директором, аргументовано обґрунтувавши своє рішення. Проте Голова Наглядової ради не довів цю інформацію до всіх членів Наглядової ради. Ввечері того ж дня Агенція знову заявила у Facebook про "одноголосне" продовження контракту.