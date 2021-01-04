Контрабандиста поймали при попытке вывезти старинные книги и иконы в ОРЛО

Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в оккупированную часть Луганской области икон и книг, которые могут представлять культурную ценность. Сейчас предметы старины отправлены на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как сообщается, 3 января до контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 57-летний мужчина. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время проверки у него нашли предметы старины, датируемые началом XIX и XX века, однако разрешительных документов на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было.

В частности, пограничники обнаружили у мужчины икону св. Феодоры (1800 г.), книгу "Лукреций о природе вещей" (1913 г.), "Географический атлас" (1890 г.), "Псалтирь" (1898 г.) и икону Иисуса Христа. Эти вещи, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

В отношении мужчины правоохранители составили административные материалы.

Фото: задержанный контрабандист (dpsu.gov.ua)

Напомним, в середине декабря стало известно, что во время визита Лаврова в БиГ, ему подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Это вызвало дипломатический скандал.

В самой Боснии потребовали отставки Додика, который подарил икону Лаврову.

В итоге днями МИД России сообщил, что передал икону XVIII века посольству Боснии и Герцеговины в Москве с рекомендацией установить ее происхождение.