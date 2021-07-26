Контрабанда почти 370 кг героина: задержали третьего участника банды

Правоохранители задержали третьего участника банды, который был замешан в контрабанде кокаина на 368 кг. Им оказался гражданин Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Гражданину Турции будет избрана мера пресечения.
Двум его сообщникам, которых правоохранители задержали 22 июля, суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов сообщил, что груз был замаскирован в пустотелый кирпич.
"Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украине, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны", - заявил он.
Напомним, 22 июля правоохранители разоблачили и задержали организаторов международного канала контрабанды наркотиков.