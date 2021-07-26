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Контрабанда почти 370 кг героина: задержали третьего участника банды

Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали третьего участника банды, который был замешан в контрабанде кокаина на 368 кг. Им оказался гражданин Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Гражданину Турции будет избрана мера пресечения.

Двум его сообщникам, которых правоохранители задержали 22 июля, суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов сообщил, что груз был замаскирован в пустотелый кирпич.

"Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украине, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны", - заявил он.

Напомним, 22 июля правоохранители разоблачили и задержали организаторов международного канала контрабанды наркотиков.

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