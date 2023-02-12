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На Континентальному кубку зі стрибків з трампліну вперше переміг український спортсмен

Фото: Євген Марусяк здобув перемогу на етапі Континентального Кубка в Німеччині (twitter.com/Patrycj28497861)
Автор: Наталія Кава

Український спортсмен Євген Марусяк переміг на етапі Континентального Кубка в Німеччині. Це перша в історії змагань перемогла України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Змагання проходили у німецькому Клінгенталі 11 та 12 лютого. За словами експертів, 22-річний Марусяк там проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі. Йому вдалось відібратися до фінального раунду та показати результат у топ-7.

Так, на першому етапі він посів сьоме місце, але вже на наступний день йому вдалось вирватись у лідери з першої спроби. Марусяк зміг полетіти на 138 метрів і отримав за стрибок 135.6 бала.

А ось у фіналі спортсмен виступав останнім, знаючи всі результати своїх суперників. При цьому жоден з них у другій спробі не вдалося навіть подолати позначку у 125 балів.

В результаті українець вдруге поспіль показав найкращий результат. Він виконав стрибок на 135.5 м, за який отримав 130.8 балів.

Окрім цього у січні 2023 року він на етапі Кубка світу в австрійському Бад-Міттерндорфі оновив одразу кілька національних рекордів. Тоді Марусяк тричі стрибнув на 200+ метрів. Крім цього він показав найкращий результат за 13 років, потрапивши до топ-30.

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