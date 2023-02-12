На Континентальном кубке по прыжкам с трамплина впервые победил украинский спортсмен

Соревнования проходили в немецком Клингентале 11 и 12 февраля. По словам экспертов, 22-летний Марусяк там проводит лучший сезон в своей карьере. Ему удалось отобраться в финальный раунд и показать результат в топ-7.

Да, на первом этапе он занял седьмое место, но уже на следующий день ему удалось вырваться в лидеры первой попытки. Марусяк смог улететь на 138 метров и получил за прыжок 135.6 балла.

А вот в финале спортсмен выступал последним, зная все результаты своих соперников. При этом ни один из них во второй попытке не удалось даже преодолеть отметку в 125 баллов.

В результате украинец во второй раз показал лучший результат. Он выполнил скачок на 135.5 м, за который получил 130.8 баллов.

Кроме этого, в январе 2023 года он на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Миттерндорфе обновил сразу несколько национальных рекордов. Тогда Марусяк трижды прыгнул на 200+ метров. Кроме этого, он показал лучший результат за 13 лет, попав в топ-30.